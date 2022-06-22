Четыре человека погибли из-за взрыва снаряда в воинской части под Владимиром

В воинской части во Владимирской области сдетонировал снаряд, четыре человека погибли. Об этом 22 июня сообщает Telegram-канал 112.

Еще четверо пострадали: один человек был доставлен в больницу, троим оказана помощь на месте.

Инцидент произошел в складском помещении.

12 мая сообщалось, что на территории воинской части в поселке Тейсин в Хабаровском крае произошел взрыв. В результате один военнослужащий скончался, еще восемь человек обратились за медицинской помощью. По информации «Известий», при погрузке-разгрузке произошла детонация неустановленного боеприпаса. После чего началось горение.