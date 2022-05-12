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В Хабаровском крае один человек погиб при взрыве в воинской части

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На территории воинской части в поселке Тейсин в Хабаровском крае произошел взрыв. В результате один военнослужащий скончался, еще восемь человек обратились за медицинской помощью.

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По предварительной информации «Известий», при погрузке-разгрузке произошла детонация неустановленного боеприпаса. После чего началось горение.

Ранее, 25 апреля, в Удмуртии в селе Пугачево Малопургинского района произошел взрыв на территории детского сада. Как сообщал ИА «Сусанин» со ссылкой на региональное СУ СКР, произошла детонация взрывателя снаряда, который был обнаружен детьми на территории населенного пункта. Пострадали два ребенка. Правоохранители возбудили уголовные дела по статям о халатности и о незаконном приобретении, передаче, сбыте оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. 29 апреля из больницы выписали пострадавшего шестилетнего мальчика.

После инцидента на территории бывшей воинской части села Пугачево подрядчик ООО «Форпост Балтики Плюс» возобновил сбор взрывоопасных предметов. Жителей предупредили об опасности проникновения на территорию бывшего арсенала.

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