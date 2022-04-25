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Двое детей пострадали от детонации снаряда в детсаду Удмуртии

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В Удмуртии в селе Пугачево Малопургинского района произошел взрыв на территории детского сада. Пострадали два шестилетних мальчика.

ИА «Сусанин» со ссылкой на региональное СУ СКР пишет, что произошла детонация взрывателя снаряда, который ребята нашли на территории населенного пункта.

Детей осмотрели врачи, угрозы здоровью нет, мальчики отделались царапинами.

Тем временем, к работе приступили криминалисты. Они осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев. Те рассказали udm-info.ru, что взрыв был «приличным». По словам воспитателей, дети «нашли железку и бросили ее в забор».

Уголовное дело возбудили по двум статьям: «Халатность» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт и хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Инцидент произошел днем 25 апреля. О случившемся проинформировали пресс-службы главы Удмуртии и республиканского правительства. Детский сад закрыли.

9 мая 2020 года сухая трава загорелась на территории бывшей воинской части в удмуртском селе Пугачево, произошла детонация снарядов. Жители села до сих пор находят снаряды.

В январе 2022 года в правительстве Удмуртии заявили, что работы по утилизации боеприпасов на арсенале продлятся еще два года.

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