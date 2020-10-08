Закрыли огонь: как ликвидируют ЧП на арсенале в Рязанской области

В четверг, 8 октября, военные продолжали тушить пожар на складе боеприпасов в Рязанской области. Использовали авиацию — четыре самолета и пять вертолетов. К вечеру огонь удалось локализовать. Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, в пятницу территорию объекта повторно прольют и через день приступят к разбору завалов и сбору боеприпасов. По данным на вечер четверга, в результате пожара и взрывов пострадали 16 человек, эвакуировано более 2,3 тыс. жителей окрестных населенных пунктов.

Помощь сверху

Работающая на месте группировка Минобороны включает более 650 военнослужащих, 194 единицы техники, четыре самолета Ил-76 с выливными авиационными приборами ВАП-2, четыре вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5 и вертолет Ми-26 с водосливным устройством ВСУ-15.

Закрыли огонь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как заявил замминистра обороны Дмитрий Булгаков, в течение дня пожар удалось локализовать. По данным источников «Известий», изначально предполагалось справиться с огнем лишь к утру 9 октября, но удалось сделать это раньше. Теперь военные планируют в пятницу приступить к контрольному проливу территории склада. А в субботу инженерно-саперные подразделения должны приступить к разбору завалов и сбору боеприпасов. Но начнется это только после того, как территорию тщательно обследуют.

Как сообщили «Известиям» в Минобороны, 8 октября в течение дня самолеты и вертолеты ВКС России сбросили на горящий арсенал более 1 тыс. т воды.

Закрыли огонь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Если проанализировать опыт ликвидации аналогичных пожаров последних лет, в среднем локализация огня занимает один-два дня, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — После этого начинается работа по разбору территории. Технология у военных отработана. К сожалению, с учетом статистики пожаров.

Эксперт отметил, что склад используется для утилизации боеприпасов, а это требует особо внимательного обращения.

Закрыли огонь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Боеприпасы нужно разрядить, разобрать, извлечь из них порох, цветные и черные металлы. Не исключена небрежность в работе. Возможно, имело место разгильдяйство — каким образом на территории возник огонь? Но нельзя исключить и природные причины. Склад находится в лесу, но за огнезащитной полосой, поэтому извне огонь вряд ли мог туда попасть. А вот на территории возгорание произойти могло. Эта история, конечно, требует своего расследования, — заключил Владислав Шурыгин.

Роботы-саперы

К месту чрезвычайной ситуации прибыли сводные отряды разминирования. В их состав вошли около 120 специалистов инженерных подразделений Западного военного округа и 32 единицы техники. Саперы очищали от взрывоопасных предметов территорию поселка Дегтярка, находящегося в 1,5 км от арсенала и вели инженерную разведку по его периметру.

Закрыли огонь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Среди техники, которую привезли с собой саперы, — новейшие роботизированные комплексы «Уран-6» и «Уран-14». Первый используется для разведки и разминирования местности. На него может быть установлен катковый, бойковый или фрезерный трал, бульдозерный отвал или механический схват. При обнаружении взрывного устройства механизмы машины приводят его в негодность. Управляет роботом оператор, который следует за ним на расстоянии не менее 50 м. «Уран-6» активно применялся для разминирования местности на Северном Кавказе, в сирийской Пальмире, а в прошлом году привлекался при пожаре на арсенале в Ачинске.

Закрыли огонь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Уран-14» — это войсковой пожарный, который должен прокладывать путь военным подразделениям через горящую местность, но привлекается к борьбе с огнем и в мирное время. Он может тушить пожар на расстоянии не менее 35 м пенной струей и не менее 50 м водяной. На нем установлен водяной пожарный насос производительностью 2 тыс. литров в минуту. Робот оснащен поворотным схватом, который способен переносить груз массой до 2 т.

Не первый пожар

Пожар на арсенале начался 7 октября в районе населенного пункта Желтухинский в Скопинском районе Рязанской области. От огня начали детонировать боеприпасы. Всего взорвалось более 1,5 тыс. снарядов. Пострадали, по последним данным, 16 человек, более 2,3 тыс. местных жителей были эвакуированы.

Предварительную причину ЧП назвали сразу — возгорание травы. Как заявили в пресс-службе Западного военного округа, порывистый ветер перекинул огонь на площадку для хранения артиллерийских снарядов.

Закрыли огонь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Происшествие в Рязанской области не первое в этом году. 9 мая на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачево из-за возгорания сухой травы начали детонировать малокалиберные боеприпасы. Площадь пожара достигла 15 га, жителей района эвакуировали. Информации о пострадавших не было.

В начале 2010-х годов ЧП на складах боеприпасов случались регулярно. Так, в 2011-м горели арсеналы в Удмуртии и Башкирии, в 2012-м — два склада в Оренбургской области и один в Приморье. После того как Минобороны усилило контроль над хранением и утилизацией боеприпасов, число происшествий снизилось. В 2017-м обошлось без ЧП, в 2018-м возник пожар в Удмуртии (на том же складе, что в 2011-м), обошлось без пострадавших.

Закрыли огонь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В прошлом году 5 августа загорелся склад в Ачинском районе Красноярского края. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от объекта были эвакуированы более 16 тыс. человек. Вскоре людям разрешили вернуться в свои дома, но 9 августа прогремели новые взрывы. В Минобороны объяснили их попаданием молнии. Всего в результате ЧП пострадало более 40 человек, один погиб.