В Минобороны назвали причину ЧП на военном складе в Крыму
Склад военного назначения на севере Крыма пострадал в результате диверсии, заявили 16 августа в Минобороны РФ.
«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых линия электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в настоящее время принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии. В Минобороны также указали, что в результате ЧП серьезно пострадавших нет.
Утром во вторник произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе, из-за чего произошла детонация.
По информации главы администрации сельского поселения Николай Карпец, было эвакуировано около 2 тыс. жителей. В результате ЧП пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает.
Также по информации главы Крыма Сергея Аксенова, в Джанкойском районе полуострова уже восстановили поврежденные в результате детонации боеприпасов железнодорожные пути. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.