Пошел на монастырь: что произошло в Серпухове

В понедельник во время утренней молитвы во Введенском Владычнем женском монастыре в Серпухове 18-летний выпускник гимназии Владислав С. при обители привел в действие принесенное с собой СВУ. Серьезно пострадали несколько учащихся, сам Владислав по последним данным остался жив. Подробности в материале «Известий».

Подробности происшествия

— Сегодня в 08:24 около православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем города Серпухова 18-летний выпускник этого учебного заведения произвел самоподрыв , — сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. — По предварительным данным, пострадали он сам и 15-летний подросток.

Она рассказала, что сотрудники полиции эвакуировали педагогов и учащихся, вызвали на место скорую помощь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что «все службы отреагировали вовремя».

Пошел на монастырь Здание православной классической гимназии во имя прп. Варлаама Серпуховского Фото: ТАСС/Прокуратура Московской области

— Пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает , — написал он. — На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование.

Изначально сообщалось, что травмы получил лишь один ребенок, однако позже число пострадавших увеличилось до семи, затем до 12. Самые серьезные травмы — у 15-летнего подростка, который, по предварительным данным, получил рваные раны и ожоги.

Сам Владислав С., по последним данным, выжил.

Сейчас монастырь оцеплен.

Что говорят очевидцы

Родственник одного из учеников гимназии рассказал, что внук позвонил ему после инцидента и кричал в трубку, что произошел взрыв, все окутано дымом, что все бегут в трапезную, чтобы спрятаться. По словам мужчины, взорвавший СВУ юноша лежал в холле монастыря , силовики не сразу к нему подошли, опасаясь второго взрыва.

Жительница Серпухова Ирина Гимбицкая сообщила «Известиям», что монастырь охраняет лишь пожилая вахтерша. Владислава С. она характеризовала как «хорошего, тихого, но не очень общительного парня».

Пошел на монастырь Один из пострадавших при взрыве на территории монастыря Фото: ИЗВЕСТИЯ

Один из учеников 9-го класса гимназии сообщил, что после взрыва все дети сразу пошли в храм и ждали там.

— Мой одноклассник пострадал, у него в ноге гвоздь , он в больнице сейчас, — рассказал он «Известиям».

По его словам, Владислав С. был «нормальным человеком», но в понедельник «знал, что делал», потому что ученики видели, как он «что-то сооружал» возле двери .

— Я подумал, что он может шнурок поправлял или что, — сказал он. — Как тут [после взрыва] не испугаться. Но мы знали, что делать. Паники не было.

15-летний пострадавший, один из трех госпитализированных в больницу, рассказал «Известиям», что с утра немного опоздал на молитву. После того как он пришел, прошло три-пять минут, после чего прогремел взрыв. Владислава раньше он видел в гимназии, но мало что о нем слышал.

Пошел на монастырь Владислав С. у входа в монастырь Фото: ИЗВЕСТИЯ

Позже в СМИ появилась видеозапись входа Владислава С. в монастырь. Он идет с рюкзаком, но при входе в ворота на территории монастыря перевешивает его со спины на грудь.

Реакция правоохранительных органов

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что после взрыва в монастыре в Серпухове возбуждено дело по фактам покушения на убийство ( (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконного оборота взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Подтверждена причастность к преступлению бывшего ученика православной приходской школы.

На месте работает следственно-криминалистическая группа из числа наиболее опытных сотрудников ГСУ СК, уточнили в ведомстве.

Член Ассоциации юристов Коба Оржония пояснил «Известиям», что по таким происшествиям редко возбуждают дела по статье о террористическом акте, так как явно отсутствует умысел на дестабилизацию деятельности органов власти или международных организаций либо воздействие на принятие ими решений.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову доложить о ходе расследования.

Фото: ТАСС/Администрация Серпухова Сотрудники правоохранительных органов у серпуховского Введенского Владычного женского монастыря

На место взрыва выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выразил искреннее сочувствие всем пострадавшим.

— Все обстоятельства произошедшего проверяются, Церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим , — сообщил Легойда. — Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь. Мы будем и впредь работать со всеми детьми.

Что известно о личности подозреваемого

По имеющимся данным, 18-летний Владислав С. окончил православную гимназию в этом году . М олодой человек увлекался пиротехникой, говорил отцу, что собирает петарды на Новый год. Отец молодого человека увлекается стрельбой. Родители юноши, по данным источников, развелись, сам он жил то с отцом, то с матерью.

СМИ сообщают, что в момент происшествия у молодого человека при себе было мачете, а СВУ могло сдетонировать случайно.

Пошел на монастырь Владислав С. Фото: соцсети

— По предварительной информации, причиной стал конфликт, который когда-то был у выпускника этой гимназии с другими воспитанниками и учителями . Возможно, таким образом он решил отомстить, — сообщил источник.

Сообщают также, что мотивом преступления могла стать личная неприязнь подозреваемого к педагогам школы и монахиням.

При этом бывший ученик гимназии, сестра и брат которого сейчас обучаются в школе при монастыре, опроверг возможность подобных конфликтов в комментарии «Известиям» .

— Такое тут вряд ли вообще было. Классы тут небольшие. Я тоже тут учился, конфликтов не было , — заявил он.

По данным «Известий», в православную гимназию Владислава перевели, так как в обычной школе над ним издевались.

Бывший тренер подростка по стритлифтингу Фил Савостин сообщил, что молодой человек был одиноким и страдал от тяжелого заболевания.

Пошел на монастырь Здание православной классической гимназии во имя прп. Варлаама Серпуховского Фото: РИА Новости/Татьяна Панкратова

— У него были проблемы со здоровьем — какое-то заболевание щитовидной железы, она у него была полностью удалена , — сказал тренер. — Он постоянно проходил обследования.

По информации «Известий», у 18-летнего юноши был рак щитовидки, диагноз ему поставили в 2015 году. Кроме того, есть данные о психическом расстройстве у молодого человека, его посещали суицидальные мысли. Родители возили сына в Москву к психологу, с 2020 года он принимал антидепрессанты.

4 октября подрывника признали негодным к службе из-за болезни.