Два человека пострадали при детонации боеприпасов в Крыму

Два человека пострадали в результате ЧП в воинской части в районе села Майское в Крыму. Об этом заявил 16 августа глава полуострова Сергей Аксенов.

«Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Аксенов сейчас находится на месте ЧП. Вместе с ним заместитель председателя совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко, глава администрации Джанкойского района Инна Сергеевна Федоренко, администрация поселения, сотрудники МЧС и военные.

Ранее в Минобороны сообщили, что возгорание произошло утром во вторник на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части, из-за чего и произошла детонация.

По информации главы администрации сельского поселения Николай Карпец, уже эвакуировано около 2 тыс. жителей.