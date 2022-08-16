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На севере Крыма произошла детонация боеприпасов

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Фото: t.me/stranaua
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В селе Майское на севере Крыма во вторник, 16 августа, произошла детонация боеприпасов. Эвакуировали около 2 тыс. местных жителей, сообщил председатель сельского совета, глава администрации сельского поселения Николай Карпец.

ЧП на территории аэродрома Саки в крымской Новофедоровке. Главное

«Да, произошла детонация боеприпасов. Это произошло около шести утра. Жителей эвакуируем, около 2 тыс. уже эвакуировано», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

О произошедшем стало известно ранее в этот же день.

На место незамедлительно выехал глава полуострова Сергей Аксенов. Он будет информировать о ходе ликвидации последствий возгорания по мере выяснения обстоятельств.

9 августа на территории аэродрома Саки в районе поселка Новофедоровка в Крыму произошла серия взрывов. Как сообщили в Минобороны РФ, детонация нескольких авиационных боеприпасов произошла около 15:20 мск на обвалованной площадке хранения. В результате возник пожар. При этом в ведомстве исключили вероятность обстрела.

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