На севере Крыма произошла детонация боеприпасов

В селе Майское на севере Крыма во вторник, 16 августа, произошла детонация боеприпасов. Эвакуировали около 2 тыс. местных жителей, сообщил председатель сельского совета, глава администрации сельского поселения Николай Карпец.

«Да, произошла детонация боеприпасов. Это произошло около шести утра. Жителей эвакуируем, около 2 тыс. уже эвакуировано», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

О произошедшем стало известно ранее в этот же день.

На место незамедлительно выехал глава полуострова Сергей Аксенов. Он будет информировать о ходе ликвидации последствий возгорания по мере выяснения обстоятельств.

9 августа на территории аэродрома Саки в районе поселка Новофедоровка в Крыму произошла серия взрывов. Как сообщили в Минобороны РФ, детонация нескольких авиационных боеприпасов произошла около 15:20 мск на обвалованной площадке хранения. В результате возник пожар. При этом в ведомстве исключили вероятность обстрела.