В селе Майское в Крыму произошло возгорание

В селе Майское Джанкойского района Крыма во вторник, 16 августа, произошло возгорание. На место выехал глава республики Сергей Аксенов.

По предварительным данным, загорелась трансформаторная будка вблизи железнодорожного вокзала.

«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

18 марта СУ СКР по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту гибели двух рабочих во время пожара в ялтинской Алупке. Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Пожар произошел в торговом помещении двухэтажного здания на улице Фрунзе утром 18 марта. Следствие установило, что двое рабочих делали ремонт в хостеле на втором этаже. Здесь же они и жили. Личности погибших установлены. Это 36-летний мужчина и 61-летняя женщина.