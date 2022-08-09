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ЧП на территории аэродрома «Саки» в крымской Новофедоровке. Главное

Число пострадавших в результате ЧП на аэродроме в Крыму увеличилось до шести
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Фото: ТАСС/Mulch
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На территории аэродрома «Саки» в районе крымского поселка Новофедоровка 9 августа произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Подробности об инциденте — в материале «Известий».

Информация о пострадавших

По последним данным минздрава республики, в результате происшествия один человек погиб, еще шестеро пострадали, среди них ребенок.

«… в ГБУЗ РК «Сакская районная больница» доставлено шестеро пострадавших, один из них ребенок. Пятеро пострадавших легкой степени тяжести, им оказана амбулаторная медицинская помощь. Шестой пострадавший госпитализирован (состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет)», — говорится в сообщении ведомства.

Первые сообщения о происшествии

Первые сообщения о взрывах в Крыму появились в социальных сетях около 16:00. Очевидцы писали о дыме в районе аэродрома. Глава администрации Новофедоровского сельского поселения Сергей Россоловский заявил, что в районе аэродрома слышны звуки, похожие на взрывы.

Официальное заявление

Спустя около получаса Минобороны РФ сообщило, что на территории аэродрома «Саки» произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. По данным ведомства, авиационная техника в результате происшествия не повреждена.

За взрывами последовало возгорание. Глава Крыма Сергей Аксенов около 19:45 сообщил, что пожар на аэродроме локализован.

Меры безопасности

В качестве меры безопасности в районе Новофедоровки была введена пятикилометровая зона оцепления.

Советник главы республики Олег Крючков заявил, что порядка 30 человек эвакуированы из домов, которые находятся близ курортного поселка Новофедоровка. Все они расселены в пансионатах и гостиницах и обеспечены питанием.

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