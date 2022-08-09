Минобороны РФ опровергло обстрел аэродрома в Крыму

Обстрела аэродрома «Саки» в районе поселка Новофедоровка в Крыму не было, сдетонировали авиационные боеприпасы. Об этом 9 августа заявили в Минобороны РФ.

«9 августа около 15:20 на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва.

«По докладу с места никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — подчеркнули в Минобороны РФ.

О взрывах на территории аэродрома «Саки» стало известно ранее в этот день.

Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения усилены. По его словам, приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей.