В районе крымской Новофедоровки ввели пятикилометровую зону оцепления

В районе Новофедоровки в Сакском районе Крыма введена пятикилометровая зона оцепления. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов 9 августа.

Ранее в этот день на территории аэродрома Саки произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате происшествия пострадавших нет, авиатехника не повреждена. Ведутся работы по ликвидации последовавшего за детонацией возгорания.

«Усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей», — написал Аксенов в Telegram-канале.

Советник главы республики Олег Крючков заявил, что порядка 30 человек эвакуированы из домов, которые находятся близ курортного поселка Новофедоровка.

«Гражданские при взрывах в Новофедоровке не пострадали. Эвакуировано порядка 30 человек из близлежащих домов. Люди будут расселены в пансионатах и гостиницах. Обеспечены питанием», — написал он в Telegram-канале.

22 июня в воинской части во Владимирской области сдетонировал снаряд, в результате четыре человека погибли. Еще четверо пострадали: один человек был доставлен в больницу, троим оказана помощь на месте.