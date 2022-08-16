Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе Крыма восстановили

В Джанкойском районе Крыма восстановили поврежденные в результате детонации боеприпасов железнодорожные пути. Об этом 16 августа заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот день Аксенов сообщил, что следующие с материковой части РФ пассажирские поезда будут останавливаться на станции Владиславовка из-за повреждения железнодорожного полотна. Там пассажиры будут пересаживаться на автобусы, следующие до ближайших автостанций.

16 августа в Минобороны сообщили, что утром во вторник произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе, из-за чего произошла детонация.

По информации главы администрации сельского поселения Николай Карпец, было эвакуировано около 2 тыс. жителей. В результате ЧП пострадали два человека.