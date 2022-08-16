Аксенов заявил о сокращении маршрутов поездов в Крым из-за ЧП под Джанкоем

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во вторник, 16 августа, сообщил, что следующие с материковой части РФ пассажирские поезда будут останавливаться на станции Владиславовка по причине детонации боеприпасов на складе в воинской части в Джанкойском районе.

«После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка», — написал глава полуострова.

Там пассажиры смогут пересесть на автобусы для доставки на ближайшие автостанции по причине того, что в результате детонации склада боеприпасов в воинской части пострадала железная дорога.

«В результате разлета боеприпасов незначительно поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя. Ведутся восстановительные работы. О возобновлении движения сообщим дополнительно», — написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.

В результате ЧП пострадали два человека, сообщил Сергей Аксенов.

В Минобороны сообщили, что возгорание произошло утром во вторник на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части, из-за чего и произошла детонация.

По информации главы администрации сельского поселения Николай Карпец, эвакуировано около 2 тыс. жителей.