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Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на £54 млн

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Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency
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Пока еще действующий премьер-министр Великобритании в ходе своего визита на Украину в День ее независимости 24 августа анонсировал новый пакет военной помощи на общую сумму £54 млн.

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В канцелярии правительства указали, что он включает в себя 200 беспилотников, 850 микродронов и боеприпасы.

«<…>премьер-министр также рассказал о следующем крупном пакете новой поддержки Великобритании, включая беспилотное наблюдение и противотанковые боеприпасы, запрошенные вооруженными силами Украины», — говорится в сообщении.

По словам премьер-министра, новый пакет помощи должен повысить способность государства участвовать в конфликте.

Ранее в этот же день появилась информация о планах Норвегии и Соединенного Королевства поставить на Украину микробеспилотники PD-100 Black Hornet. Они давно состоят на вооружении морской пехоты США. Разработаны в октябре 2014 года компанией Prox Dynamics.

Тогда же президент США Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд.

11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал выделение пакета военной помощи Украине со стороны Запада вариантом продления ведения боевых действий. По его словам, это никак не поспособствует мирному урегулированию обстановки в стране.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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