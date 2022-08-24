Норвегия и Великобритания поставят Украине микробеспилотники Black Hornet

Власти Норвегии и Великобритании договорились о поставках Украине мини-беспилотников Black Hornet на безвоздмездной основе. Как сообщило 24 августа норвежское минобороны, сумма сделки составляет более $9 млн.

«Норвегия и Великобритания объединили усилия для приобретения норвежских микробеспилотников Black Hornet в рамках пожертвования Украине. Стоимость [поставки] составит до 90 млн норвежских крон», — говорится в заявлении ведомства на сайте правительства страны.

Норвежские беспилотники PD-100 Black Hornet также давно состоят на вооружении морской пехоты США. Они разработаны в октябре 2014 года компанией Prox Dynamics. В комплект входят два БПЛА каждый длиной 120 мм и весом 18 г, а также пульт управления и контейнер для переноски весом около 1,3 кг. Мини-беспилотник может подниматься на высоту до 3 км и находиться в воздухе 20-25 минут. Максимальная скорость — 5 м/с.

Накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что дополнительная поставка Украине 50 американских реактивных систем залпового огня HIMARS стоимостью $200 млн изменит ход специальной операции РФ по защите Донбасса.

Ранее, 19 августа, президент США Джо Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Согласно документам, Вашингтон, в частности, поставит Киеву разведывательные беспилотники ScanEagle, ракеты HARM, средства для разминирования и противоракетные системы с боеприпасами.

17 августа Минобороны России сообщило, что расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Оса» отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота осуществляют удары по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. В ходе очередного выполнения заданий был уничтожен беспилотник турецкого производства «Байрактар-ТБ2», который был передан турецкой стороной на вооружении Киева.

10 августа сообщалось, что Росгвардия обнаружили и уничтожила еще 39 украинских операторов БПЛА в Луганской Народной Республике. Также отмечалось, что минометчики Росгвардии только за одни сутки выполнили 35 огневых задач и уничтожили опорный пункт ВСУ и бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ) националистов.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».