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В Киеве заявили, что поставка Украине 50 HIMARS изменит ход спецоперации

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: передача Киеву 50 HIMARS полностью изменит ход спецоперации
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Фото: Global Look Press/Tech.Sgt.Patrick Evenson
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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что поставка Украине 50 американских реактивных систем залпового огня HIMARS стоимостью $200 млн изменит ход специальной операции на Донбассе. Об этом Подоляк написал 23 августа в своем Twitter.

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«Одна система HIMARS — $4 млн. Пятьдесят систем — $200 млн + боеприпасы... Это не огромная сумма денег, но то, что полностью изменит ход этой войны», — утверждает Подоляк в своем сообщении.

23 августа стало известно, что США объявят 24 августа о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере $3 млрд.

Ранее, 19 августа, президент США Джо Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Согласно документам, Вашингтон, в частности, поставит Киеву разведывательные беспилотники ScanEagle, ракеты HARM, средства для разминирования и противоракетные системы с боеприпасами.

17 августа высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Вашингтон разрешил украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму. 10 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется, чтобы отстоять свой суверенитет.

23 августа министр обороны России Сергей Шойгу высказался о качестве применяемого на Украине оружия. Глава ведомства сообщил, что у противотанкового ракетного комплекса JAVELIN дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у российского «Корнета».

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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