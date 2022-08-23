США объявят 24 августа о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере $3 млрд. Об этом 23 августа сообщило AP.

Объявление будет приурочено ко Дню независимости Украины, рассказали агентству официальные лица США.

«По их словам, деньги пойдут на финансирование контрактов на дроны, оружие и другое оборудование, которое может не появиться на поле боя в течение года или двух», — сообщили источники.

В отличие от предыдущих пакетов военной помощи новый транш будет направлен на то, чтобы помочь Украине укрепить свою оборонную позицию в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также он должен показать Киеву, что США намерены продолжать свою поддержку.

22 августа издание Politico сообщило, что США могут тайно поставлять Украине больше вооружений, чем было заявлено официально. Оно отметило, что на прошлой неделе представитель Пентагона признал передачу украинской стороне противорадиолокационных ракет HARM, не афишируя поставки данного типа вооружений.

Ранее, 19 августа, президент США Джо Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Согласно документам, Вашингтон, в частности, поставит Киеву разведывательные беспилотники ScanEagle, ракеты HARM, средства для разминирования и противоракетные системы с боеприпасами.

17 августа высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Вашингтон разрешил украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму. 10 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется, чтобы отстоять свой суверенитет.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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