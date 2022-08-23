Реклама
Прямой эфир
Общество
Дугину похоронили в Подмосковье
Мир
Президент Италии лишил госнаград российских предпринимателей и политиков
Политика
В Совфеде заявили о двуличии Макрона
Мир
В Бердянске предотвратили готовившийся украинскими спецслужбами теракт
Мир
Захарова предупредила о провокации Запада в отношении судна с украинским зерном
Общество
В СК допустили причастность нескольких человек к убийству Дарьи Дугиной
Мир
Германская оппозиция организует митинг с требованием запустить СП-2
Мир
СКР возбудил уголовное дело по факту сноса памятника Освободителям в Риге
Культура
Сериалы НВО продолжат выходить в России
Мир
Запасы нефти в США опустились до уровня 1985 года
Армия
Ракетный корабль «Мытищи» выполнил пуск «Калибра» по цели в Белом море
Мир
В Одессе отложили принятие решения по сносу памятника Екатерине II
Сюжет:

США объявят о новом пакете военной помощи Украине ко Дню независимости

0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США объявят 24 августа о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере $3 млрд. Об этом 23 августа сообщило AP.

Объявление будет приурочено ко Дню независимости Украины, рассказали агентству официальные лица США.

Оставить без комплексов: военные РФ уничтожают западные боеприпасы на Украине
Своевременные удары по складам вооружений позволяют сорвать планы противника, отмечают эксперты

«По их словам, деньги пойдут на финансирование контрактов на дроны, оружие и другое оборудование, которое может не появиться на поле боя в течение года или двух», — сообщили источники.

В отличие от предыдущих пакетов военной помощи новый транш будет направлен на то, чтобы помочь Украине укрепить свою оборонную позицию в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также он должен показать Киеву, что США намерены продолжать свою поддержку.

22 августа издание Politico сообщило, что США могут тайно поставлять Украине больше вооружений, чем было заявлено официально. Оно отметило, что на прошлой неделе представитель Пентагона признал передачу украинской стороне противорадиолокационных ракет HARM, не афишируя поставки данного типа вооружений.

Ранее, 19 августа, президент США Джо Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Согласно документам, Вашингтон, в частности, поставит Киеву разведывательные беспилотники ScanEagle, ракеты HARM, средства для разминирования и противоракетные системы с боеприпасами.

17 августа высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Вашингтон разрешил украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму. 10 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется, чтобы отстоять свой суверенитет.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022