Министр обороны России Сергей Шойгу высказался о качестве применяемого на Украине оружия. Об этом глава Минобороны заявил в интервью «России 1».

Шойгу выделил гаубицы М-777, противотанковые комплексы NLAW, JAVELIN, ПЗРК «Cтингеры», JAVELIN.

По словам главы военного ведомства, гаубицы М-777 показали себя как тяжело ремонтируемые, сообщается на сайте aif.ru. Он сравнил их с российским аналогом.

«Простые в обслуживании, простые в ремонте», — цитирует Шойгу телеканал «Звезда».

Глава ведомства добавил, что у комплекса JAVELIN дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у российского «Корнета», передает RT.

Также министр рассказал, что трофейное оружие изучается с двух сторон, сообщается на сайте kp.ru. Во-первых, специалисты анализируют, как ему можно противостоять. Во-вторых, выявляются недостатки. Он отметил, что соответствующая работа идет «достаточно успешно».

«Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим», — сказал он.

Накануне Шойгу заявил, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» продемонстрировали блестящие характеристики в ходе спецоперации на Украине, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее, 19 августа, президент США Джо Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн, пишет Life.Ru. Согласно документам, Вашингтон, в частности, поставит Киеву разведывательные беспилотники ScanEagle, противорадиолокационные ракеты HARM, средства для разминирования и противоракетные системы с боеприпасами.

17 августа высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Вашингтон разрешил украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму.

Ранее, 10 августа, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется, чтобы отстоять свой суверенитет.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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