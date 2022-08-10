Росгвардия уничтожила 39 операторов украинских беспилотников в ЛНР

Росгвардия обнаружили и уничтожила еще 39 украинских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Луганской Народной Республике. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

«При проведении радиоэлектронной разведки в ЛНР росгвардейцы зафиксировали местоположение 39 операторов БПЛА противника. После огневого поражения артиллерией цели прекратили активность», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Помимо этого, минометчики Росгвардии за сутки выполнили 35 огневых задач и уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ) националистов.

«В рамках поисковых мероприятий в населенных пунктах ЛНР спецназовцы ведомства обнаружили 20 гранатометов и 148 выстрелов к ним, 88 снарядов различного калибра, 102 ручные гранаты, более 25 тысяч патронов к стрелковому оружию», — рассказали в ведомстве.

Ранее, 4 августа, в ЛНР обнаружено и уничтожено 24 оператора беспилотников украинских войск. Также в республике были найдены крупные схроны западного оружия. Кроме того, 15 человек, в том числе пятеро детей, доставлены на специальный эвакуационный пункт.

28 июля сообщалось, что украинские военные нанесли удар с помощью беспилотника по поселку Сосновый Бор в Энергодаре, в котором проживают сотрудники Запорожской атомной электростанции (АЭС). В результате теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровской. Жертв удалось избежать. Незадолго до этого беспилотники ВСУ четыре раза атаковали Запорожскую АЭС. Тогда ранения получили 11 сотрудников станции.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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