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Зенитчики ВС РФ уничтожили «Байрактар-ТБ2» ВСУ с помощью ЗРК «Оса»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Оса» отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота осуществляют удары по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. В ходе очередного выполнения заданий был уничтожен беспилотник турецкого производства «Байрактар-ТБ2». Соответствующие кадры обнародовало 17 августа министерство обороны России.

В оборонном ведомстве рассказали, что расчеты зенитно-ракетного комплекса «Оса» осуществляют прикрытие наступающих союзных сил от атак с воздуха. При этом возможности мобильного комплекса позволяют эффективно противодействовать различным беспилотным летательным аппаратам противника.

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Среди уничтоженных огнем ЗРК воздушных целей – «беспилотники» украинской разработки, но и БПЛА «Байрактар-ТБ2», который был передан турецкой стороной на вооружении Киева.

В ходе выполнения боевых задач зенитчиками уничтожено уже более 120 воздушных целей, добавили в МО РФ.

Ранее, 12 августа, в Минобороны РФ сообщили, что российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 вывел из строя украинский МиГ-29. Уточнялось, что в процессе вывода из строя украинской авиации задействованы управляемые высокоточные ракеты различного класса: «воздух–воздух» и «воздух–поверхность.

Двумя днями ранее сообщалось, что Росгвардия обнаружили и уничтожила еще 39 украинских операторов БПЛА в Луганской Народной Республике. Также отмечалось, что минометчики Росгвардии только за одни сутки выполнили 35 огневых задач и уничтожили опорный пункт ВСУ и бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ) националистов.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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