Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕС оценили возможность смягчения санкций против экспорта продовольствия РФ
Мир
Восстановление ядерной сделки существенно не повлияет на рынок нефти
Мир
Глава МАГАТЭ активизирует дискуссии для отправки миссии на ЗАЭС
Общество
Синоптики пообещали жителям Московского региона до 28 градусов тепла 12 августа
Экономика
Две трети россиян хотят сделать ремонт жилья менее чем за 1 млн рублей
Армия
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Военно-воздушных сил
Общество
Площадь природных пожаров в России сократилась почти в три раза
Мир
В Германии будут судить экс-офицера по обвинению в шпионаже в пользу России
Мир
Иранскую сделку могут восстановить уже на следующей неделе
Мир
Госдеп призвал МАГАТЭ совершить визит на ЗАЭС
Экономика
В России возобновились официальные поставки смартфонов
Мир
В Германии 34 человека пострадали при аварии на американских горках
Сюжет:

Опубликованы кадры ликвидации российским Су-35 украинского МиГ-29

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 вывел из строя украинский МиГ-29. Кадры с выполнением боевой задачи в пятницу, 12 августа, опубликовало Министерство обороны России.

В рамках военных действий российские истребители осуществляют контроль воздушной зоны проведения спецоперации по защите Донбасса. Авиация ликвидирует вражеские самолеты и беспилотники.

Воздушный сбой: Минобороны РФ заявило об уничтожении трех украинских Су-25
В Мариуполе началось разминирование освобожденной «Азовстали»

«На удалении заметил подход воздушных целей, предположительно, двух МиГ-29. Выполнил наведение и по команде с командного пункта пуск двух ракет Р-77. По прилету получил информацию — цель уничтожена — МиГ-29 ВСУ (Вооруженных сил Украины — Ред.)», — поделился командир авиационного взвода Юрий. Таким образом, российский военнослужащий прикрыл работу бомбардировщиков.

В процессе вывода из строя украинской авиации задействованы управляемые высокоточные ракеты различного класса: «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, боевые вылеты проходят в любое время суток при любых погодных условиях.

Ранее, 29 июля, истребитель Су-35С ликвидировал вражескую пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» под Харьковом. Накануне истребители той же модели вывели из строя ЗРК С-300 в районе Краматорска. 11 июля Су-35С в воздушном бою над Донецкой Народной Республикой (ДНР) сбил украинский Су-25.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022