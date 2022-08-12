Опубликованы кадры ликвидации российским Су-35 украинского МиГ-29

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 вывел из строя украинский МиГ-29. Кадры с выполнением боевой задачи в пятницу, 12 августа, опубликовало Министерство обороны России.

В рамках военных действий российские истребители осуществляют контроль воздушной зоны проведения спецоперации по защите Донбасса. Авиация ликвидирует вражеские самолеты и беспилотники.

«На удалении заметил подход воздушных целей, предположительно, двух МиГ-29. Выполнил наведение и по команде с командного пункта пуск двух ракет Р-77. По прилету получил информацию — цель уничтожена — МиГ-29 ВСУ (Вооруженных сил Украины — Ред.)», — поделился командир авиационного взвода Юрий. Таким образом, российский военнослужащий прикрыл работу бомбардировщиков.

В процессе вывода из строя украинской авиации задействованы управляемые высокоточные ракеты различного класса: «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, боевые вылеты проходят в любое время суток при любых погодных условиях.

Ранее, 29 июля, истребитель Су-35С ликвидировал вражескую пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» под Харьковом. Накануне истребители той же модели вывели из строя ЗРК С-300 в районе Краматорска. 11 июля Су-35С в воздушном бою над Донецкой Народной Республикой (ДНР) сбил украинский Су-25.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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