В Минобороны РФ заявили об уничтожении Су-35С пусковой установки ЗРК «Тор-М1»

Военно-космические силы России (ВКС РФ) высокоточным ударом истребителя Су-35С уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» (ЗРК) под Харьковом. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает Министерство обороны РФ.

«В районе Дергачи Харьковской области самолетом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также за сутки самолетом Су-34 в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики (ДНР) была уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

По данным Минобороны, с начала специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса были уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3213 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4522 единицы специальной военной автомобильной техники.

28 июля в Минобороны доложили об уничтожении Су-35С украинского ЗРК С-300 в районе Краматорска.

11 июля Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над Донецкой Народной Республикой (ДНР). Также истребитель Су-35с сбил украинский самолет Миг-29.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».