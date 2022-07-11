Российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР

Российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над Донецкой Народной Республикой (ДНР). Об этом в понедельник, 11 июля, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребителем Су-35С ВКС России в районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины (ВСУ)», — сказал он.

Также истребитель Су-35с сбил украинский самолет Миг-29.

Кроме того, ВКС РФ за сутки уничтожили три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут ДНР, живую силу и военную технику в 16 районах, в том числе националистическое формирование «Кракен» в районе Харьковка.

Помимо этого Конашенков рассказал, что ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории Керамического комбината в городе Славянске, уничтожив более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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