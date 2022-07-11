Реклама
Прямой эфир
Армия
Российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР
Общество
«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в китайский Чэнду с 22 июля
Мир
Захарова назвала Трасс «кровожадной и деструктивной особой»
Общество
МЧС России предупредило москвичей о грозе 11 июля
Общество
Правительство России выделило 37,1 млрд рублей на замещение иностранного ПО
Общество
Мурашко сообщил о «спокойной» ситуации с коронавирусом в России
Мир
В ДНР заявили о принудительной эвакуации Киевом людей с части территорий республики
Общество
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев холеры в России
Авто
«Мосгортранс» запустит новый автобусный рейс Москва — Геленджик
Мир
Хранилища ВСУ с иностранными боеприпасами уничтожены в Днепропетровской области
Мир
Синдзо Абэ наградят высшим орденом Японии посмертно
Сюжет:

Российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над Донецкой Народной Республикой (ДНР). Об этом в понедельник, 11 июля, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребителем Су-35С ВКС России в районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины (ВСУ)», — сказал он.

Союзные войска взяли под контроль Владимировку и Триполье. Онлайн спецоперации 11 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Также истребитель Су-35с сбил украинский самолет Миг-29.

Кроме того, ВКС РФ за сутки уничтожили три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут ДНР, живую силу и военную технику в 16 районах, в том числе националистическое формирование «Кракен» в районе Харьковка.

Помимо этого Конашенков рассказал, что ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории Керамического комбината в городе Славянске, уничтожив более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022