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ВС РФ уничтожили более тысячи снарядов для американских гаубиц М777 в Славянске

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Фото: REUTERS
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ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории Керамического комбината в городе Славянске, уничтожив более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град». Об этом 10 июля рассказал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

В результате указанного удара также были уничтожены до 100 человек личного состава ВСУ.

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Кроме того, ВКС России за сутки уничтожены три пункта управления в районах Соледар, Миньовка и Бахмут в Донецкой Народной Республике.

Ликвидирована живая сила и военная техника в 16 районах, в том числе националистического формирования «Кракен» в районе Харькова.

Всего с начала проведения специальной операции уничтожено 242 самолета Украины, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3995 танков и других боевых бронемашин, 741 боевая машина РСЗО, 3127 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4128 единиц специальной автомобильной техники.

Помимо этого Конашенков сообщил, что за сутки российские истребители Су-35С сбили в воздухе два украинских Су-25 и уничтожили МиГ-29 ВВС Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее в регионе обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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