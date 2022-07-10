Российские истребители Су-35с уничтожили два украинских Су-25 и МиГ-29

Истребители Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздухе сбили два самолета Су-25 Воздушных сил Украины и один Миг-29. Об этом 10 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое Донецкой Народной Республики (ДНР), а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополье ДНР», — сказал он.

Также ВКС РФ за сутки уничтожили три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут ДНР, живую силу и военную технику в 16-ти районах, в том числе националистическое формирование «Кракен» в районе Харьковка.

Российскими средствами противовоздушной обороны были перехвачены три украинских беспилотника в районе города Мелитополь Запорожской области, населенных пунктов Терновое и Веселое Харьковской области. Кроме того, перехвачены три баллистические ракеты «Точка-У», 20 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Чернобаевки Херсонской области, пять снарядов РСЗО «Смерч» возле Бражковки Харьковской области.

Накануне сообщалось, что российские летчики сбили в Николаевской области МиГ-29 и Су-25.

До этого, 29 июня, так же в Николаевской области был сбит украинский истребитель МиГ-29, а в Харьковской и Херсонской областях — два украинских штурмовика Су-25.

По данным Минобороны на 10 июля, с начала проведения спецоперации российскими военными уничтожено: 242 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотников, 353 ЗРК, 3995 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3127 орудий полевой артиллерии и минометов.

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