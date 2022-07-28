Карта спецоперации на Украине 28 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 28 июля можно в материале «Известий».

Как рассказали в этот день в российском Министерстве обороны, ударом ВКС России по пункту временной дислокации украинского батальона 72-й механизированной бригады в районе Артемовска было уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники. Также российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе Краматорска.

Ранее в этот день стало известно, что украинские неонацисты рассыпали по Донецку запрещенные противопехотные фугасные мины (ПМФ-1) «Лепесток». Уточнялось, что сотрудники скорой помощи при выезде на адрес обнаружили множество мин ПМФ-1, которые были сброшены при обстреле города средствами РСЗО ВФУ.

26 июля украинские боевики выпустили в сторону Донецка 15 ракет из БМ-21 «Град», из-за чего начался крупный пожар на нефтебазе в Буденновском районе города.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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