Фондовый рынок: во сколько Западу обходится влияние на постсоветское пространство

Спецпроект «Известий» о том, как USAID и аффилированные с ним НКО продолжают работать в России и СНГ

24 августа 2022, 18:37 0

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев