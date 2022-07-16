Министр обороны Украины не смог оценить эффективность ЗРК NASAMS

Министр обороны Украины Алексей Резников 15 июля не смог ответить на вопрос об эффективности зенитных ракетных комплексов (ЗРК) комплексов NASAMS в разговоре с журналистами.

«Я не готов ответить. Я не ракетчик, я - адвокат, юрист на посту министра обороны. Поэтому сейчас я не готов вам сказать. Но я быстро учусь. Я могу рассказать вам про другие виды вооружений, про которые я раньше даже понятия не имел. А сегодня я, например, различаю MLRS и HIMARS. И я выучу все о NASAMS в деталях», — похвастался украинский министр обороны в беседе с Би-би-си (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков).

Он добавил, что в ноябре 2021 года ему отвечали в США на запрос оружия тем, что это невозможно, так как закон запрещает. А теперь Украина располагает артиллерией 155-го калибра HIMARS, пусковые установки MLRS, бронированные машины и, уверен Резников, дадут и самолеты.

1 июля пресс-служба Пентагона объявила о выделении очередного пакета военной помощи украинской стороне на $820 млн. Уточнялось, что в него войдут новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 27 июня заявил, что Вашингтон отправит Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты не уведомляли Москву о поставке украинцам системы ПВО большой дальности.

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня назвал снабжение Киева тяжелой военной техникой явной эскалацией конфликта. По его мнению, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящей РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.