Украинский премьер оценил потребности страны в 2023 году в $55 млрд

Украина продолжит нуждаться в финансовой поддержке западных стран в 2023 году, предварительно, для бюджета страны потребуется дополнительно $55 млрд. Об этом заявил в среду, 12 октября, премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время онлайн-выступления на конференции Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ).

«Украина и дальше будет нуждаться в серьезной финансовой поддержке. Мы говорим о сумме в более чем $55 млрд в 2023 году», — сказал он.

Шмыгаль уточнил, что в эту сумму входят $3,5 млрд в месяц на покрытие бюджетного дефицита, а также $17 млрд на проекты по реконструкции.

Выступая в рамках конференции МВФ и Всемирного банка на министерской встрече по помощи Украине в среду, глава МВФ Кристалина Георгиева озвучила, что фонд и международные партнеры Украины выделили ей в целом $35 млрд в виде грантов и кредитов в 2022 году. Фонд оценил ежемесячные финансовые потребности Украины за счет внешних вливаний в 2023 году в $3–4 млрд ежемесячно.

Кроме того, в этот день министр обороны Канады Анита Ананд анонсировала военную помощь Киеву на сумму более $47 млн. Она отметила, что новый пакет помощи включает как военное оборудование, вооружение, так и одежду для украинских солдат на зимний период.

Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, общий объем американской военной помощи Украине с момента начала российской спецоперации достиг $16,8 млрд.

Между тем накануне британцы возмутились тем, как рьяно президент Украины Владимир Зеленский выдвигает требования о помощи странам G7. В частности, о предоставлении оружия.

До этого, 3 октября, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине, кредиты будут предоставлены в середине октября. При этом речь шла о выделении Киеву несколькими частями новой порции макрофинансовых кредитов на общую сумму €5 млрд.

Еще 28 сентября глава Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщил, что Киев получит финансовую помощь от организации в размере $11 млрд.