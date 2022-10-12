Глава МВФ озвучила общую сумму внешнего финансирования Украины в 2022 году

Мировой валютный фонд (МВФ) и международные партнеры Украины выделили ей в целом $35 млрд в виде грантов и кредитов в 2022 году. Об этом заявила 12 октября глава МВФ Кристалина Георгиева, выступая в рамках конференции МВФ и Всемирного банка на министерской встрече по помощи Украине.

Она также отметила, что по оценкам фонда ежемесячные финансовые потребности Украины за счет внешних вливаний в 2023 году будут составлять $3–4 млрд в месяц.

«Финансовые потребности Украины в 2023 году останутся на очень высоком уровне. В настоящее время мы считаем, что они составят около $3–4 млрд в месяц», — сказала Георгиева.

Эта оценка, по словам главы МФВ, складывается из того, что вооруженный конфликт на украинской территории продолжается, и в фонде не могут исключать, что потребности Украины в финансировании могут «выйти за рамки указанного диапазона».

Ранее, 8 октября, исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине $1,3 млрд в рамках инструмента Rapid Financing Instrument. Согласно документу, денежные средства будут направлены на удовлетворение «всех потребностей, связанных с финансированием платежного баланса страны», что касается прежде всего продовольственной сферы.

30 сентября стало известно, что Национальный банк Украины решил запросить у МВФ экстренную помощь в размере $1,3 млрд. В банке уточняли, что в случае одобрения запроса деньги Украине могут поступить уже в октябре.

До этого, 28 сентября, стало известно, что США обратились к Евросоюзу (ЕС) с призывом «выработать постоянный механизм для продолжения предоставления бюджетной помощи Украине в будущем». Также, по словам неназванного представителя Брюсселя, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль встречался с главой Евросовета Шарлем Мишелем и просил того передавать Киеву порядка €3,5 млрд ежемесячно.

20 сентября сообщалось, что ЕС утвердил решение о реализации второго этапа запланированной макрофинансовой помощи Украине и передаче Киеву €5 млрд в срочном порядке. На тот момент из заявленных еще 18 мая €9 млрд был полностью освоен двумя траншами €1 млрд.

Западные страны усилили финансовое и военное снабжение Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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