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Сюжет:

Британцев разозлили очередные требования Зеленского к G7

Читателей Financial Times возмутило требование Зеленского ПВО от стран G7
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Фото: Global Look Press/UK Prime Minister
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Очередное требование президента Украины Владимира Зеленского к странам G7 о предоставлении Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО) вызвало негодование у читателей британской газеты Financial Times.

Так британцы отреагировали на материал газеты от 11 октября, в котором сообщалось о том, что Зеленский обратился к странам «большой семерки» за военной помощью.

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«Зеленский требует оружие, а европейцы гадают, смогут ли обогреть свои дома», — комментирует статью один из пользователей.

Другой комментатор высказал мнение, что президент Украины будет просить оружие и финансы и получать их до тех пор, пока это выгодно США.

«Зеленский будет получать поддержку США до тех пор, пока [президенту США Джо. —Ред.] Байдену выгодно использовать его в качестве марионетки. В тот момент, когда он станет бесполезен, Байден (который привык бросать союзников под поезд) оставит свое покровительство», — отметил он.

Другой пользователь посетовал на то, что только президент Украины получает от Запада то, что захочет, в то время как обычные люди хотят скорейшего завершения кризиса.

«Зеленский хочет этого, Зеленский хочет того…какой сюрприз. Лично я хочу мира и скорейшего конца этому затянувшемуся кризису. Могу ли я получить все, что захочу, или это относится только к Зеленскому?» — задался вопросом читатель.

Еще несколько читателей газеты сошлись во мнении, что Зеленский уже утомил всех своими требованиями.

«Все немного устали от этого человека в зеленой футболке, который только и может требовать», — подытожили комментаторы.

11 октября сообщалось, что президент Украины призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью. Кроме того, Зеленский попросил коллег из «большой семерки» создать для Украины «воздушный щит» в виде современных и эффективных систем ПВО.

В тот же день стало известно, что страны G7 продолжат оказывать военную и гуманитарную помощь Украине. Об этом заявлялось в совместном заявлении глав государств и правительств стран «большой семерки», принятом на саммите, прошедшем 11 октября.

10 октября президент США Джо Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО. Также в этот день глава Белого дома заявил, что коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, а также помогать Украине, пока это необходимо. По его словам, Вашингтон «предоставит поддержку, необходимую украинским силам», чтобы те могли защищать свою страну и ее свободу.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков, поставки киевскому режиму западных комплексов ПВО только затянут конфликт, но не изменят целей России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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