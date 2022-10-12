Канада выделила Украине $47 млн в рамках нового пакета военной помощи

На заседании контактной группы по обороне Украины в Брюсселе министр обороны Канады Анита Ананд анонсировала военную помощь Киеву на сумму более $47 млн. Об этом сообщило в среду, 12 октября, канадское правительство.

Отмечается, что новый пакет военной помощи включит оборудование на сумму $15,2 млн из арсенала вооруженных сил Канады, в том числе 155-мм артиллерийские снаряды стандарта НАТО, взрыватели и зарядные устройства, совместимые с гаубичными артиллерийскими орудиями M777.

Кроме того, на вооружение украинской армии передадут специализированные камеры для дронов стоимостью $15,3 млн. Также Киеву выделят около $2 млн на предоставление услуг спутниковой связи украинскому правительству и неправительственным организациям.

Вооруженным силам Украины (ВСУ) Канада предоставит и 400 тыс. единиц зимней одежды на общую сумму $15 млн.

«Это критически важное зимнее снаряжение включает куртки, брюки, ботинки и перчатки, поставляемые канадскими компаниями», — говорится на сайте правительства Канады.

Ранее в этот день аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев выразил мнение, что США стремятся разжечь конфликт на Украине, используя страны «Большой семерки», куда входит и Канада. Он отметил, что наблюдатели G7 — это «не миротворцы, а солдаты, которых США направит в зону боевых действий».

Накануне стало известно, что лидеры стран G7 намерены помочь Украине в подготовке к зиме. Уточнялось, при этом, что «большая семерка» продолжит оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.

В этот же день, 11 октября, министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что власти страны направят 40 специалистов из инженерно-саперных войск в Польшу для обучения военных Украины. Отмечалось, что планируется обучать украинских саперов инженерной разведке, обращению со взрывчаткой, минированию и разминированию.

Наряду с оказанием военной помощи Украине Канада продолжает расширять санкции против России. Так, 30 сентября сообщалось, что в санкционный список внесено еще 43 человека из РФ на фоне референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.

До этого, 5 октября, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отметил, что Россия в настоящее время противостоит блоку НАТО. Он уточнил, что, по сути, сейчас РФ противостоит блоку НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжелое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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