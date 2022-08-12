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Энергетик описал последствия консервации Запорожской АЭС для Украины

Энергетик Кондратьев допустил отключение электричества на Украине при консервации ЗАЭС
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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В случае консервации Запорожской АЭС в сложном положении окажутся регионы Центральной Украины. Об этом в пятницу, 12 августа, заявил энергетик, заместитель руководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

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«Украина очень зависима от выработки энергии на Запорожской АЭС. Если вдруг придется временно останавливать реакторы, консервировать АЭС, в достаточно сложном положении окажутся регионы Центральной Украины. В текущих условиях под отключение могут попасть население, гражданские объекты и, возможно, металлургические предприятия», — сказал Кондратьев в разговоре с Lenta.ru.

В этой связи заявления «Энергоатома» о том, что обстрелы производятся как раз для того, чтобы не допустить отключения АЭС от украинской энергосети, эксперт назвал очень странными.

О том, что Запорожскую АЭС (ЗАЭС) могут законсервировать, ранее в пятницу заявил член совета областной администрации Владимир Рогов. По его словам, подконтрольные Киеву территории скоро ждут проблемы с электричеством. Власти региона планируют выводить имеющиеся мощности на освобожденные территории.

Рогов также рассказал, что установлены причастные к недавним обстрелам ЗАЭС, атака велась из Никополя при помощи 152-миллиметрового орудия.

В четверг, 11 августа, артиллерия вооруженных формирований Украины (ВФУ) обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения.

В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

Запорожская АЭС взята под охрану российской стороной в рамках спецоперации, которая проводится РФ с 24 февраля в Донбассе.

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