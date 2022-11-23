Президент Молдавии Санду обвинила Россию в отключении электричества

Президент Молдавии Майя Санду упрекнула Россию в том, что она оставила республику без света после ударов по объектам энергосистемы Украины. Такое заявление она сделала в среду, 23 ноября, в своем аккаунте Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Россия оставила Молдавию в темноте. Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде», — написала Санду.

Она сообщила также, что экстренные службы страны работают над устранением технических неполадок в энергоснабжении.

Ранее в этот день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Винницкой и Львовской областях, Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В регионах наблюдаются перебои с подачей электричества. Тогда же Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС.

После этого министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что часть районов республики вместе с Кишиневом остались без электроэнергии.

До этого, 15 ноября, энергоснабжение Молдавии было приостановлено из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС на фоне ракетных ударов по Украине.

Тогда Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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