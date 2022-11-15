Города Молдавии оказались обесточены из-за ударов по Украине

Многие населенные пункты Молдавии 15 ноября остались без электроэнергии, перебои наблюдаются в столице Кишиневе и в других крупных городах. Вице-премьер страны Андрей Спыну пояснил, что причиной стало аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи Исакча — Вулканешты — Молдавская ГРЭС на фоне ракетных ударов по Украине.

Ранее оператор энергосети республики «Молдэлектрика» сообщал, что снабжение по линии происходит из Румынии, но за счет поставок с Украины. «Отмечу, что эти линии не были повреждены, а были автоматически отключены в целях безопасности», — пояснил Спыну в своем Telegram-канале.

В соцсетях на отключение света жалуются как на севере страны — в районах Дроки, Бричаны, Единцы и Бельцы, так и на юге — в Комрате, Кантемире, Кагуле. В Кишиневе произошли кратковременные отключения в нескольких районах.

О ракетных ударах по территории Украины, которые повлияли на работу энергосистемы, стало известно ранее 15 ноября. Тогда на территории страны была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Житомире и Харькове. Несколько взрывов прогремело также в Киеве и области. В Киеве вводятся экстренные отключения электричества. Взрывы были слышны и в Никополе Днепропетровской области.

По данным украинского издания «Страна.ua», без электроснабжения также остались часть Львова, часть Ровно, часть Хмельницкой области. Еще свет пропал в Изюме и Изюмском районе Харьковской области.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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