ЕС предоставит Украине 400 генераторов для восстановления энергоснабжения

Евросоюз (ЕС) предоставит Украине €1 млрд экстренной помощи и 400 электрогенераторов для срочного восстановления энергоснабжения. Об этом во вторник, 25 октября, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Такое решение, по ее словам, принято в связи с ударами российских Вооруженных сил по энергетической инфраструктуре Украины. При этом Евросоюз продолжит оказывать помощь Киеву «столько времени, сколько потребуется».

«Мы работаем с Украиной, чтобы восстановить ее инфраструктуру, выделив €1 млрд срочной помощи. Мы также предоставили 400 электрогенераторов, и это не всё. <...> Мы должны обеспечить оказание помощи Украине на всем протяжении времени, когда у нее будет в этом потребность», — указала фон дер Ляйен, выступая в Берлине на конференции по восстановлению Украины, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Фон дер Ляйен заверила, что ЕС будет ежемесячно выделять Киеву по €1,5 млрд. Кроме того, она предложила передать Еврокомиссии функции по распределению средств на долгосрочное восстановление Украины. На это потребуется €350 млрд, уточнила она.

Ранее, 23 октября, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате российских ударов по украинской инфраструктуре страна потеряла около 90% ветряной и 50% солнечной энергетики. Он отметил, что в 2020-м около 11% всей энергосистемы страны составляла зеленая энергетика, к 2030 году планировалось выйти минимум на 25%.

За два дня до этого Галущенко рассказал, что российские воздушные атаки поразили почти 40% энергетической инфраструктуры Украины, причинив ущерб на миллиарды долларов. По его словам, под удары попала как минимум половина тепловой генерации Украины, из-за чего страна потеряла 4000 МВт мощностей.

Грядущую зиму на Украине он назвал самой сложной за всю историю независимости страны. Галущенко отметил, что сейчас украинские власти делают всё возможное для обеспечения доступа к электроэнергии и теплу.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза, который прошел в тот же день, ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, президент упомянул ЧП на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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