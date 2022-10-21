Министр энергетики Украины предрек стране самую сложную зиму в истории

Предстоящая зима на Украине будет самой сложной за всю историю независимости страны, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко интервью Der Spigel.

Он отметил, что за последние полторы недели в результате ракетных ударов со стороны России было разрушено около 30% электростанций страны и этот процент постоянно растет. По его словам, сейчас украинские власти делают всё возможное для обеспечения доступа к электроэнергии и теплу. Но, несмотря на это, предстоящая зима на Украине будет самой сложной за всю историю независимости страны.

Как отметил Галущенко, в настоящее время властям удалось восстановить энергоснабжение более 4 тыс. населенных пунктов, прорабатываются разные сценарии реагирования на будущее. Кроме того, потребление электроэнергии уже удалось сократить на 10%, рассказал украинский министр энергетики.

Он также рассказал о поступлении из Германии на Украину девяти партий помощи общим весом 39,3 т, в которые вошло оборудование для ремонта, трансформаторы, генераторы и другой необходимый материал.

«Но в свете масштабных ракетных атак мы нуждаемся в продолжении (помощи. — Ред.), даже в больших количествах. И оборудования для ремонта не хватает, Украина нуждается в системах ПВО для защиты энергетических объектов от российских ракет и дронов», — отметил Галущенко.

Он также напомнил о создании при поддержке Еврокомиссии фонда поддержки украинского энергетического сектора для восстановления объектов энергетической инфраструктуры. «Донорами являются национальные правительства и международные компании», — подчеркнул украинский министр.

20 октября советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может остаться без электроэнергии и тепла на длительный период времени после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По его словам, на данный момент более 1,8 тыс. населенных пунктов лишены доступа к жилищно-коммунальным услугам.

В этот же день на территории Украины был введен режим экономии электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Также сообщалось, что в Киеве и Киевской области Украины утром объявили воздушную тревогу. Вскоре пришли сообщения, что воздушная тревога объявлена уже во всех украинских регионах. А в Николаеве после прилетов пропал свет.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября.

Президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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