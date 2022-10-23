На Украине заявили о поражении почти 40% энергетической инфраструктуры

Российские воздушные атаки поразили почти 40% энергетической инфраструктуры Украины, причинив ущерб на миллиарды долларов. Об этом 21 октября сообщил агентству Reuters глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко.

По его словам, под удары попала как минимум половина тепловой генерации Украины, из-за чего страна потеряла 4000 МВт мощностей.

«Это достаточно большая мощность. Могу вам сказать, что это как минимум половина мощности тепловой генерации, даже больше», — сказал Галущенко, отвечая на вопрос о масштабах ущерба.

Выходом из сложившейся ситуации глава минэнерго назвал импорт электроэнергии. Он указал, что трейдеры уже начали переговоры с поставщиками.

Ранее, 21 октября, Галущенко в интервью Der Spigel заявил, что предстоящая зима на Украине будет самой сложной за всю историю независимости страны. Он добавил, что в настоящее время потребление электроэнергии сокращено на 10%.

За день до этого советник офиса президента Украины Алексей Арестович указал на то, что Украина может остаться без электроэнергии и тепла на длительный период времени после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».