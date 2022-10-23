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На Украине заявили о поражении почти 40% энергетической инфраструктуры

Глава минэнерго Украины Галущенко: под удары попала как минимум половина тепловой генерации страны
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Российские воздушные атаки поразили почти 40% энергетической инфраструктуры Украины, причинив ущерб на миллиарды долларов. Об этом 21 октября сообщил агентству Reuters глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко.

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По его словам, под удары попала как минимум половина тепловой генерации Украины, из-за чего страна потеряла 4000 МВт мощностей.

«Это достаточно большая мощность. Могу вам сказать, что это как минимум половина мощности тепловой генерации, даже больше», — сказал Галущенко, отвечая на вопрос о масштабах ущерба.

Выходом из сложившейся ситуации глава минэнерго назвал импорт электроэнергии. Он указал, что трейдеры уже начали переговоры с поставщиками.

Ранее, 21 октября, Галущенко в интервью Der Spigel заявил, что предстоящая зима на Украине будет самой сложной за всю историю независимости страны. Он добавил, что в настоящее время потребление электроэнергии сокращено на 10%.

За день до этого советник офиса президента Украины Алексей Арестович указал на то, что Украина может остаться без электроэнергии и тепла на длительный период времени после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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