Арестович указал на риск для Украины остаться без света и тепла на месяцы

Украина может остаться без электроэнергии и тепла на длительный период времени после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом 20 октября сообщил советник офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью.

«Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями», — указал он.

Арестович добавил, что на данный момент более 1,8 тыс. населенных пунктов лишены доступа к жилищно-коммунальным услугам.

«У нас еще основная масса людей помнят 90-е и знают, как выживать вообще при нулевых батареях... Ну померзнем, посидим, водичку поносим в ведрах из бюветов, в бутылочках и дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтоб было потеплее», — резюмировал советник офиса украинского президента.

Ранее 20 октября на территории Украины был введен режим экономии электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры. В этот же день сообщалось, что в Киеве и Киевской области Украины утром объявили воздушную тревогу. Вскоре пришли сообщения, что воздушная тревога объявлена уже во всех украинских регионах. А в Николаеве после прилетов пропал свет.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября.

Президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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