Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Звуки взрывов слышны в украинском городе Николаев. По всему региону объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ 20 октября.

«В Николаеве были слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении Telegram-канала «Общественный».

Очевидцы подтверждают, что после сообщений о взрывах над Николаевом поднимается дым. В Telegram-канале украинского издания «Страна.ua» также опубликованы соответствующие кадры.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях Украины. Это подтверждают сообщения от областных администраций.

Ранее 20 октября воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Кроме того, глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что ночью промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры попали под удар в Криворожском районе.

Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в левобережной части Киева, а также на территориях Ивано-Франковской и Винницкой областей. 19 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Также стало известно о взрывах в Житомире, в результате которых был поврежден энергообъект. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что за сутки в стране уничтожены три объекта энергетической инфраструктуры.

Всего на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, рассказал 19 октября директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко.

Этим же днем заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сообщил, что на Украине с 20 октября введут ограничение поставок электроэнергии. Кроме того, в городах будет ограничено уличное освещение.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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