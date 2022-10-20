Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области и Запорожье
Армия
Российские войска применили несколько сотен дронов-камикадзе на Украине
Мир
Президент Колумбии назвал США разрушителем мировой экономики
Мир
Истребитель-бомбардировщик F-35 потерпел крушение в США
Происшествия
Два человека погибли при столкновении двух фур в Новосибирской области
Мир
Фрайбург ради экономии переведет детей в школах и детсадах на вегетарианское меню
Политика
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Туризм
Турпоток из РФ в Грецию опустился на уровень ниже пандемийного 2020 года
Мир
Иран отверг обвинения в поставках БПЛА для применения на Украине
Общество
В Энергодаре восстановили поврежденный обстрелом мост для проезда в город
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 28 октября
Мир
Пролив Дарданеллы закрыли для судов из-за сильного тумана

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и воздушной тревоге в ряде областей
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Звуки взрывов слышны в украинском городе Николаев. По всему региону объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ 20 октября.

«В Николаеве были слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении Telegram-канала «Общественный».

Очевидцы подтверждают, что после сообщений о взрывах над Николаевом поднимается дым. В Telegram-канале украинского издания «Страна.ua» также опубликованы соответствующие кадры.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях Украины. Это подтверждают сообщения от областных администраций.

В огненном кольце: в городах Украины прогремели взрывы
В Киеве работает воздушная тревога, в Харькове, Львове и Тернополе — частичный блэкаут

Ранее 20 октября воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Кроме того, глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что ночью промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры попали под удар в Криворожском районе.

Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в левобережной части Киева, а также на территориях Ивано-Франковской и Винницкой областей. 19 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Также стало известно о взрывах в Житомире, в результате которых был поврежден энергообъект. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что за сутки в стране уничтожены три объекта энергетической инфраструктуры.

Всего на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, рассказал 19 октября директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко.

Этим же днем заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сообщил, что на Украине с 20 октября введут ограничение поставок электроэнергии. Кроме того, в городах будет ограничено уличное освещение.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022