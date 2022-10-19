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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В левобережной части Киева слышны выстрелы и взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в среду, 19 октября.

В огненном кольце: в городах Украины прогремели взрывы
В Киеве работает воздушная тревога, в Харькове, Львове и Тернополе — частичный блэкаут

«Сообщают о выстрелах в Киеве и взрыве в левобережной части города», — говорится в публикации.

Также появилась информация о взрывах в Николаеве, расположенном на юге страны.

Ранее днем о взрывах сообщалось на территории Ивано-Франковской, Винницкой областях и в украинской столице.

19 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Киеве. Также стало известно о взрывах в Житомире, в результате которых был поврежден энергообъект.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября заявил, что в результате ракетных ударов повреждена треть электростанций, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране.

Начиная с 10 октября в ряде регионов Украины раздаются взрывы. Удары наносятся по объектам украинской инфраструктуры. Как объяснил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза, решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту и попытку ВСУ подорвать газопровод «Турецкий поток».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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