Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Мир
Шольц заявил об избавлении ФРГ от энергетической зависимости от России
Армия
ВСУ потеряли до 50 военных и два танка в боях в ЛНР за сутки
Мир
Истребитель-бомбардировщик F-35 потерпел крушение в США
Мир
В Молдавии проходит очередной пикет за досрочные выборы в правительство
Мир
Шольц пообещал поддерживать Украину «сколько потребуется»
Политика
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Армия
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Армия
Четыре атаки ВСУ были отбиты на херсонском направлении за сутки
Общество
В Энергодаре восстановили поврежденный обстрелом мост для проезда в город
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 28 октября
Мир
Пролив Дарданеллы закрыли для судов из-за сильного тумана
Сюжет:

На Украине для экономии увеличили интервалы движения поездов в метро

На Украине отказываются от некоторые троллейбусов и увеличивают интервалы движения в метро
0
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине введен режим экономии электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает 20 октября издание «Суспильне новини».

Инфраструктурный подход: что последует за ударами по украинским объектам
В ответ на теракты СБУ российские ракеты повредили систему управления, энергетики и связи в нескольких областях

Ограничения затронут в первую очередь промышленные предприятия и использование электротранспорта. Так, по распоряжению мэра Виталия Кличко, в Киеве в четверг в целях экономии электроэнергии на 21 из 38 троллейбусных маршрутах выйдут автобусы.

Кроме того, в харьковском метрополитене для экономии электричества увеличены интервалы движения поездов до 13 минут. В Сумской области 20 октября электротранспорт не будет курсировать с 07:00 до 23:00, а в Ровно глава обладминистрации Виталий Коваль поручил ограничить использование такого рода транспорта наполовину.

Ранее в четверг сообщалось, что в Киеве и Киевской области Украины утром объявили воздушную тревогу. Вскоре пришли сообщения, что воздушная тревога объявлена уже во всех украинских регионах. А в Николаеве после прилетов пропал свет.

Тогда же официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что Вооруженные силы (ВС) России поразили все назначенные военные и энергетические объекты Украины.

19 октября также стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный визит в Киев по соображениям безопасности. По данным немецкого таблоида Bild, отмена визита Штайнмайера «вызвала раздражение Киева».

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября.

Президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022