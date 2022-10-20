На Украине для экономии увеличили интервалы движения поездов в метро
На Украине введен режим экономии электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает 20 октября издание «Суспильне новини».
Ограничения затронут в первую очередь промышленные предприятия и использование электротранспорта. Так, по распоряжению мэра Виталия Кличко, в Киеве в четверг в целях экономии электроэнергии на 21 из 38 троллейбусных маршрутах выйдут автобусы.
Кроме того, в харьковском метрополитене для экономии электричества увеличены интервалы движения поездов до 13 минут. В Сумской области 20 октября электротранспорт не будет курсировать с 07:00 до 23:00, а в Ровно глава обладминистрации Виталий Коваль поручил ограничить использование такого рода транспорта наполовину.
Ранее в четверг сообщалось, что в Киеве и Киевской области Украины утром объявили воздушную тревогу. Вскоре пришли сообщения, что воздушная тревога объявлена уже во всех украинских регионах. А в Николаеве после прилетов пропал свет.
Тогда же официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что Вооруженные силы (ВС) России поразили все назначенные военные и энергетические объекты Украины.
19 октября также стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный визит в Киев по соображениям безопасности. По данным немецкого таблоида Bild, отмена визита Штайнмайера «вызвала раздражение Киева».
Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября.
Президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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