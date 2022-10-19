Штайнмайер отменил поездку в Киев по соображениям безопасности

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный визит в Киев по соображениям безопасности. Об этом сообщил 19 октября немецкий таблоид Bild.

Поездка должна была состояться в четверг, 20 октября. Визит политика согласовывался несколько недель, говорится в публикации.

По данным издания, отмена визита Штайнмайера «вызвала раздражение Киева».

«В то время когда федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят продемонстрировать свое присутствие в столице», — сказал изданию неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

Днем в среду Киев посетил глава МИД Греции Никос Дендиас. На пресс-конференции он сообщил, что Греция начала передачу Украине бронированных машин пехоты БМП-1 советского производства.

12 апреля немецкие СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России.

После этого Штайнмайер подтвердил, что был готов поехать в Киев с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но украинские власти сочли его присутствие нежелательным. После ряда обсуждений Киев и Берлин сочли, что разногласия улажены, и Штайнмайер снова запланировал отправиться на Украину.

Россия начала проведение специальной операции 24 февраля. Решение приняли на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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