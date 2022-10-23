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Минэнерго Украины сообщило о потере 90% ветряной и 50% солнечной энергетики

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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В результате российских ударов по украинской инфраструктуре страна потеряла около 90% ветряной и 50% солнечной энергетики. Об этом 23 октября сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с YouTube-каналом «Мы — Украина».

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«Мы потеряли уже где-то 90% ветра и до 40-50% солнца. Это огромные потери. <...> У нас был большой скачок в «зеленой энергетике» в 2019 году. В 2020-м от 10 до 11% всей энергосистемы составляла зеленая энергетика. Мы имели стратегию к 2030 году выйти минимум на 25% зеленой энергетики», — рассказал он.

Ранее, 21 октября, Галущенко рассказал о том, что российские воздушные атаки поразили почти 40% энергетической инфраструктуры Украины, причинив ущерб на миллиарды долларов. По его словам, под удары попала как минимум половина тепловой генерации Украины, из-за чего страна потеряла 4000 МВт мощностей.

В тот же день Галущенко высказал мнение о том, что грядущая зима на Украине будет самой сложной за всю историю независимости страны. По его словам, сейчас украинские власти делают всё возможное для обеспечения доступа к электроэнергии и теплу.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября.

Президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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