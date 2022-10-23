В Киеве начались стабилизационные веерные отключения электричества

Стабилизационные веерные отключения электричества начались в Киеве, меру снова ввели энергетики украинской столицы. Об этом 23 октября сообщили в администрации города.

«По распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Киеве начались стабилизационные отключения света», — отметили власти Киева.

При этом еще утром в воскресенье «Киевские региональные электросети» заявили о том, что отключений не будет.

Энергетики отмечают, что ситуация с электроснабжением в регионе остается сложной, и призывают киевлян снизить потребление электроэнергии.

Как пишут местные паблики, утром в воскресенье электроснабжение было нарушено и в ряде районов Николаева и области. Специалисты проводили экстренные аварийные работы, местами подача энергии восстановлена.

В Ровно запретили включать освещение уличных вывесок. Как сообщил мэр города Александр Третяк, запрет будет действовать с вечера воскресенья и до стабилизации ситуации.

22 октября взрывы прогремели в Одесской и Черниговской областях Украины. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба также сообщал о работе системы ПВО в регионе.

В тот же день о всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

22 октября компания «Укрэнерго» сообщила, что временно ограничивает поставки электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях из-за роста потребления. Позднее местные власти заявили об отключениях света в ряде регионов и призвали жителей запастись водой.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент России Владимир Путин указал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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