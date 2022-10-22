Жители Хмельницкого, Ровно и Луцка остались без света

Жители украинских городов Хмельницкий, Ровно и Луцк остались без света, власти призывают горожан запастись питьевой водой. Об этом утром в субботу, 22 октября, сообщает издание «Страна».

Ранее в этот день СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Хмельницкой, Кировоградской, Черниговской и Одесской областях, а также в Луцке (Волынская область) и Днепропетровске. Позднее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале подтвердил серию ударов по объектам инфраструктуры страны.

Через некоторое время местные власти сообщили, что Хмельницкий и Ровно остались полностью без света, предположительно, могут быть отключения подачи воды. Отключения света начались и в Киевской области. Мэр Луцка Игорь Полищук также сообщил об отсутствии света в городе и призвал запастись водой. Частично без света оказался и город Ковель Волынской области.

Незадолго до этого компания «Укрэнерго» сообщила, что временно ограничивает поставки электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях из-за роста потребления.

20 октября советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страна может остаться без электроэнергии и тепла на длительный период времени после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В тот же день в Украине был введен режим экономии электроэнергии.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

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