«Укрэнерго» ограничила поставки электроэнергии в ряде регионов Украины

«Укрэнерго» временно ограничивает поставки электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Об этом говорится в Telegram-канале компании в субботу, 22 октября.

Отмечается, что решение принято на фоне роста потребления электроэнергии в этих регионах. Ограничение поставок позволит уменьшить нагрузку на сети и избежать аварий.

В компании призвали граждан разумно потреблять электроэнергию и сократить пользование в часы наибольшей нагрузки сетей, то есть с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00 (совпадает с мск).

Утром в субботу украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой и Кировоградской областях, в городе Луцке (Волынская область), в Одесской и Черниговской областях и в Днепропетровске, а также в Киевской области.

Накануне, 21 октября, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что предстоящая зима в стране будет самой сложной за всю историю ее независимости. По его словам, в результате ракетных ударов со стороны России было разрушено около 30% электростанций, и этот показатель продолжает расти.

За день до этого советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страна может остаться без электроэнергии и тепла на длительный период времени после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Тогда же, 20 октября, в Украине был введен режим экономии электроэнергии.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

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