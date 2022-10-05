Первая украинская: что нужно знать о Днепрогэсе

10 октября Днепрогэс отмечает 90 лет со дня запуска. В администрации Запорожской области опасаются, что Киев приготовил к этой дате разрушительный «подарок». По некоторым данным, речь может идти о попытке устроить диверсию — неконтролируемый сброс воды. Чем это обернется для региона, выясняли «Известия».

Пиковая станция

Днепрогэс — самая мощная из шести гидроэлектростанций, построенных на Днепре, и первая в истории Украины. Создание Днепровского гидроузла стало одним из наиболее выдающихся событий в электрификации СССР, а сама ГЭС — крупнейшим проектом первой пятилетки и символом Запорожья. Она была запущена в 1932 году, став со временем пятой ступенью Днепровского каскада.

До 1956 года Днепровская ГЭС считалась крупнейшей станцией не только в СССР, но и во всей Европе . Станция стала основным источником электроэнергии для мощного комплекса промпредприятий Запорожья: Днепровского промкомбината, «Запорожстали», «Днепроспецстали» и десятка других предприятий.

У станции непростая судьба — в августе 1941 года она была взорвана, позже восстановлена немцами, но в 1943-м снова разрушена и окончательно восстановлена только после войны. В 1960 году, чтобы нарастить мощность, началось строительство второй очереди Днепрогэса. Оно завершилось в 1980 году, и мощность гидроузла выросла до 1569 МВт.

Сегодня Днепрогэс входит в единую энергетическую систему Украины и выполняет роль «пикового регулятора» , распределяя более 10% суточных потребностей страны. ГЭС автоматизирована, оборудована телеуправлением, телеизмерением и телесигнализацией основного оборудования. Принадлежит компании «Укргидроэнерго».

Американский след

Любопытный факт: в строительстве Днепрогэса принимали активное участие американцы , так как ни у советских, ни у европейских специалистов на тот момент опыта строительства крупных гидротехнических объектов не было.

Главным консультантом строительства днепровской плотины был назначен военный инженер Хью Купер . Пригодился его опыт, полученный при возведении ГЭС на Миссисипи и Ниагаре. Купер стал первым иностранным гражданином, награжденным орденом Трудового Красного Знамени . Впоследствии эту награду получили еще пятеро американских специалистов.

Фото: commons.wikimedia.org/Dniprogess/Dniprostroy Военный инженер Хью Купер наблюдает за ходом работ, 1932 год

Турбины и пять генераторов для станции также были закуплены в США . На стройке постоянно находились американские консультанты — представители фирм — поставщиков оборудования.

Цифры и факты

Мощность Днепрогэса достигает 1569 МВт, это самая мощная ступень Днепровского каскада.

В год вырабатывается до 4008 млн кВт·ч энергии.

Станция обеспечивает более 10% суточного распределения электроэнергии Украины как по правому, так и по левому берегу Днепра.

Расстояние между Днепрогэсом и Запорожской АЭС — 70 км.

Аварийное состояние

При этом на Днепрогэсе ни разу не проводили капитальный ремонт , хотя такие планы существовали с 1980-х годов. В 1997-м прошла частичная модернизация отдельных блоков. Еще на рубеже 2010-х годов украинские эксперты заявляли, что часть украинских дамб на Днепре находится в опасном состоянии и требует серьезного ремонта.

В 2019 году объект признали аварийным . Из-за угрозы разрушения дамбы по мосту Днепрогэса перестали пускать 25-тонные фуры. Проведенный в 2021 году ремонт проезжей части на общее состояние инфраструктуры гидроузла практически не повлиял.

Угрозы провокаций

4 октября 2022 года член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о «нездоровой активности» в отношении Днепрогэса. Город Запорожье остается под контролем ВСУ, и, по словам Рогова, Киев может в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС .

В 2018 году в ходе учений служб ЧС из-за аварийного состояния всего Днепровского каскада были смоделированы последствия ЧП из-за неконтролируемого сброса воды. Теперь выводами спасателей, по словам Рогова, заинтересовались британские и американские эксперты.

Первая украинская Фото: commons.wikimedia.org/Adam Jones

В июле этого года Рогов уже высказывал опасения по поводу провокаций на ГЭС. Тогда сообщалось о том, что ВСУ заминировали все мосты на подконтрольной им территории Запорожской области, включая мост Днепрогэса.

Планировалось, что в случае успеха в подрыве мостов можно будет обвинить российских военных . Опасения были небеспочвенны: за три месяца 2022 года ВСУ взорвали на территории области девять железнодорожных мостов.

Катастрофические сценарии

Последствия от разрушения моста Днепрогэса или от неконтролируемого сброса воды по другим причинам будут огромны. Согласно выводам спасателей, 20-метровая волна обрушится на ближайший город — Запорожье — на высокой скорости и полностью его затопит. В некоторых районах вода за пять часов поднимется на 8–12 м, а подтопление значительной территории региона продлится не менее четырех дней.

В зоне затопления окажутся семь больниц, 18 школ и детсадов, железные дороги и десятки километров коммуникаций. Газопровод будет разрушен в трех районах города. Помимо этого на поверхность вынесет значительное количество токсичных отходов из коллекторов. В аварийной зоне окажется более 100 тыс. человек.

Первая украинская Фото: commons.wikimedia.org/Anatoliy Anatolich