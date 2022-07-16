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ВСУ в Запорожье запланировали взорвать мост и обвинить в «ударах» ВС России
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ВСУ в Запорожье запланировали взорвать мост и обвинить в «ударах» ВС России

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В селе Полтавка Запорожской области украинские боевики заминировали мост через реку, намерены взорвать его и обвинить в «ударах» Вооруженные силы России (ВС РФ). Об этом в субботу, 16 июля, сообщили в Минобороны России.

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«В Полтавке боевики украинских вооруженных формирований заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать, и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — заявил глава российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он также подчеркнул, что в ходе спецоперации по защите Донбасса ВС РФ и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Также исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.

13 июля член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов также сообщал, что все мосты на подконтрольной Киеву территории Запорожья, включая ДнепроГЭС, заминированы украинскими войсками.

Он также добавил тогда, что свыше 80 соцобъектов на подконтрольной Киеву территории Запорожской области превращены в военные объекты и склады оружия.

12 июля Мизинцев сообщил, что ВФУ заминировали мосты через реку Северский Донец в Николаевке в ДНР, чтобы после их подрыва обвинить российских военных в ударах по объектам инфраструктуры.

Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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